На самых загруженных маршрутах Москвы начали дежурить резервные автобусы

Москва, 29 января. Резервные автобусы стали дежурить на самых загруженных маршрутах в российской столице.

Как сообщает «Вечерняя Москва», в случаях, когда задействованные на маршруте автобусы на постоянной основе перестанут справляться с нагрузками, а такое бывает в «час пик», на выручку придет резервный транспорт.

Дополнительные автобусы будут «страховать» работу маршрутов № 767 (Улица Федосьино — Метро «Теплый Стан»), № 802 (5-й микрорайон Северного Бутова — Фабрика имени 1 Мая), № 895 (Метро «Теплый Стан» — 2-й микрорайон Южного Бутова) и № 1004 (5-й микрорайон Северного Бутова — Каменка).

Как напоминает издание, что в 2018 году столичный парк общественного транспорта пополнят 200 автобусов большой вместимости. Они заменят устаревший подвижной состав.

Напомним, что президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета осенью прошлого года заявил, что общественный транспорт не должен быть убыточным, нужны четкие стандарты обслуживания и стимулы обновления парка.

