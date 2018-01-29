Кремлевские ястребы в Москве способны бороться с дронами
Москва, 29 января. Для борьбы с беспилотниками в Москве могут задействовать кремлевских ястребов.
Об этом рассказал источник в силовых структурах столицы.
Как пишет «Вечерняя Москва», в орнитологической службе Кремля уже находятся несколько особей. Среди них ястребы и филин.
Как добавили в силовых ведомствах, пока задачи борьбы с беспилотниками с помощью птиц в российской столице не стоит. Однако такой опыт использования уже имеется в Европе.
При этом он также добавил, что для перехвата небольших целей лучше использовать соколов, а не ястребов.
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