Построенные до реновации готовые дома вскоре начнут сдавать в Москве

Москва, 29 января. В ближайшие недели в российской столице начнут сдавать дома, построенные до реновации, но прошедшие модернизацию.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью «Коммерсанту», отметив, что смотровые ордера на часть квартир жильцы получат, что называется, буквально со дня на день — уже в феврале.

«Есть часть домов, которые еще раньше были построены, до создания проекта реновации. Они требуют доделки, потому что не соответствуют стандартам программы. Поэтому сегодня идет доработка продукта», — пояснил столичный градоначальник.

Также Сергей Собянин, продолжая тему, рассказал, что в течение 2018-го года готовых домов, которые были модернизированы под программу ренoвации, будет около 30.

Добавим, что летом во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что хотел распространить московскую программу реновации жилья на другие регионы страны.