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Построенные до реновации готовые дома вскоре начнут сдавать в Москве
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    Построенные до реновации готовые дома вскоре начнут сдавать в Москве

    7:26  29 Января 2018  /обновлено: 7:26  29 Января 2018
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    Построенные до реновации готовые дома вскоре начнут сдавать в Москве

    Москва, 29 января. В ближайшие недели в российской столице начнут сдавать дома, построенные до реновации, но прошедшие модернизацию.

    Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью «Коммерсанту», отметив, что смотровые ордера на часть квартир жильцы получат, что называется, буквально со дня на день — уже в феврале.

    «Есть часть домов, которые еще раньше были построены, до создания проекта реновации. Они требуют доделки, потому что не соответствуют стандартам программы. Поэтому сегодня идет доработка продукта», — пояснил столичный градоначальник.

    Также Сергей Собянин, продолжая тему, рассказал, что в течение 2018-го года готовых домов, которые были модернизированы под программу ренoвации, будет около 30.

    Построенные до реновации готовые дома вскоре начнут сдавать в Москве

    Добавим, что летом во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что хотел распространить московскую программу реновации жилья на другие регионы страны.

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #москва #сергей собянин #реновация #владимир путин
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