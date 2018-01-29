Собянин объяснил, почему нет смысла в укрупнении районов Москвы
Москва, 29 января. Пробовать сегодня реорганизовывать или укрупнять московские районы нет абсолютно никакого смысла. Таким мнением поделился мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он объяснил, что структура московских районов на сегодняшний день — устоявшаяся и стабильная.
«Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100–200 тысяч человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация», — отметил градоначальник.
Собянин добавил, что в будущем предстоит достаточно работы, но пробовать там сейчас что-либо реорганизовывать, укрупнять нет никакого смысла, сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, ранее сообщалось, что Совет муниципальных депутатов московского Марьино изучал идею инициативной группы о проведении референдума об объединении районов подмосковных Марьино и Люблино в один муниципальный округ.
В феврале минувшего года Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о плохом состоянии пятиэтажных жилых домов в столице. Глава российского государства подчеркнул, что правильным было бы на их месте построить новое жилье.
Кроме того, Путин отметил, что знает «настроение и ожидания москвичей», которые связаны со сносом «хрущевок» и возведением на их месте нового жилья.