18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Петербурге
Общество
Собянин объяснил, почему нет смысла в укрупнении районов Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Собянин объяснил, почему нет смысла в укрупнении районов Москвы

    7:34  29 Января 2018  /обновлено: 7:34  29 Января 2018
    370

    Собянин объяснил, почему нет смысла в укрупнении районов Москвы

    Москва, 29 января. Пробовать сегодня реорганизовывать или укрупнять московские районы нет абсолютно никакого смысла. Таким мнением поделился мэр российской столицы Сергей Собянин.

    Он объяснил, что структура московских районов на сегодняшний день — устоявшаяся и стабильная.

    «Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100–200 тысяч человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация», — отметил градоначальник.

    Собянин добавил, что в будущем предстоит достаточно работы, но пробовать там сейчас что-либо реорганизовывать, укрупнять нет никакого смысла, сообщает «Коммерсантъ».

    Напомним, ранее сообщалось, что Совет муниципальных депутатов московского Марьино изучал идею инициативной группы о проведении референдума об объединении районов подмосковных Марьино и Люблино в один муниципальный округ.

    Собянин объяснил, почему нет смысла в укрупнении районов Москвы

    В феврале минувшего года Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о плохом состоянии пятиэтажных жилых домов в столице. Глава российского государства подчеркнул, что правильным было бы на их месте построить новое жилье.

    Кроме того, Путин отметил, что знает «настроение и ожидания москвичей», которые связаны со сносом «хрущевок» и возведением на их месте нового жилья.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #москва #собянин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Представитель Госдепа исключил возможность применения ПТРК Javelin в Донбассе

      8:55 29 Января 2018 215
      Читать
      8:29
      Сегодня

      Песня о Путине удостоена награды «Грэмми»
      4:44
      Сегодня

      Пушков рассказал, кто может мечтать о лишении РФ права вето в ООН
      23:41
      Вчера

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      15:13
      Вчера

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального
      13:47
      Вчера

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1999

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8443

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6115

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22055

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41398
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      Альтернативный турнир проведут для отстраненных от ОИ-2018 спортсменов в Сочи

      8:13   29 Января 2018
      119
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      997
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      8923
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3934