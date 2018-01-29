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Более 2 трлн рублей заработала Москва в 2017 году
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    Более 2 трлн рублей заработала Москва в 2017 году

    6:49  29 Января 2018  /обновлено: 6:49  29 Января 2018
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    Более 2 трлн рублей заработала Москва в 2017 году

    Москва, 29 января. Российская столица в прошлом году заработала более двух триллионов рублей, что на 13% больше, чем в 2016-м.

    Об этом изданию «Коммерсант» рассказал московский градоначальник Сергей Собянин, отметив, что все это следствие работы по развитию экономики, а также привлечению инвестиций.

    «Предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику», — пояснил мэр российской столицы.

    Собянин также затронул тему долгов московской казны, отметив, что на 1 января 2018 величина их составляет 34 миллиарда рублей, при этом восемь лет назад размер долга был почти в 10 раз больше.

    «Для такого бюджета это ничто. Мы бы и с ними рассчитались, но обязательства выстроены так, что мы досрочно не могли их гасить», — резюмировал Сергей Собянин.

    Более 2 трлн рублей заработала Москва в 2017 году

    Напомним, что минувшей осенью президент России Владимир Путин заявил о запуске программы реструктуризации задолженностей регионов страны перед федеральным бюджетом.

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #россия #москва #бюджет #долги #владимир путин
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