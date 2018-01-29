Три мусоросжигательных завода построят в Подмосковье

Москва, 29 января. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три-четыре года в Подмосковье будут построены три мусоросжигательных завода.

«Предварительно мы заключили соглашение с «Ростехом» о строительстве в Московской области трех мусоросжигательных заводов. Это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Проект начал реализовываться», — сказал московский градоначальник.

Также в материале газеты «Коммерсант» говорится о достигнутой договоренности с администрацией Московской области о содействии в рекультивации и приведении в нормативное состояние уже существующих мусорных полигонов.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора, а также содержит меры по стимулированию к этому предприятий и граждан.