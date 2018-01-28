Навальный добился своего: блогера задержали на несанкционированной акции в Москве

Москва, 28 января. Полиция задержала Алексея Навального на несанкционированной акции в Москве, когда блогер пришел на Тверскую улицу вместе со своими сторонниками.

Об ответственности за участие в незаконном митинге, который не был согласован, столичные власти предупреждали заранее. Во время акции в районе Пушкинской площади Навального остановили полицейские.

Ранее сообщалось о задержании координатора штаба Навального Николая Ляскина.