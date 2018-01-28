Навальный добился своего: блогера задержали на несанкционированной акции в Москве
Москва, 28 января. Полиция задержала Алексея Навального на несанкционированной акции в Москве, когда блогер пришел на Тверскую улицу вместе со своими сторонниками.
Об ответственности за участие в незаконном митинге, который не был согласован, столичные власти предупреждали заранее. Во время акции в районе Пушкинской площади Навального остановили полицейские.
Ранее сообщалось о задержании координатора штаба Навального Николая Ляскина.
На этом, пожалуй, можно и закончить тему клоунады с "забастовкой" pic.twitter.com/A1yQSRrsyC— ОтецРусскойДемократи (@Mayskolpino) January 28, 2018
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