Появилось видео серьезного пожара в жилом доме в Красногорске

Московская область, 28 января. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства пожара, который начался в жилом доме в Красногорске.

Инцидент произошел во многоэтажном здании на Южном бульваре. Согласно предварительным данным, горела квартира на шестом этаже. Очаг возгорания удалось локализовать, однако несколько человек выпрыгнули из окон, пытаясь спастись.

Как передает телеканал РЕН ТВ, в результате пожара погибла женщина. Кроме того, пострадали мужчина и двое детей.

Ранее стало известно о гибели нескольких человек при пожаре в Омске.