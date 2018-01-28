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Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы
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    Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы

    14:21  28 Января 2018  /обновлено: 14:22  28 Января 2018
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    Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы

    Москва, 28 января. Столичные правоохранители усилили меры безопасности в центре Москвы в связи с проведением акции Алексея Навального.

    Наряды полиции дежурят на Тверской и Пушкинской площади. Также безопансость в центре Москвы обеспечивают сотрудники ОМОН.

    На Тверской улице находится большое количество автобусов, установлены металлоискатели и заграждения.

    Напомним, накануне власти и прокуратура Москвы предупреждали горожан о незаконности проведения акции и об ответственности ее участников согласно законодательству РФ. Сторонникам Навального предложили другое место проведения митинга, однако ответ так и не получили.

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    Автор: Алексей Громов
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    #москва #навальный #митинг
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