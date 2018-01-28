Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы

Москва, 28 января. Столичные правоохранители усилили меры безопасности в центре Москвы в связи с проведением акции Алексея Навального.

Наряды полиции дежурят на Тверской и Пушкинской площади. Также безопансость в центре Москвы обеспечивают сотрудники ОМОН.

На Тверской улице находится большое количество автобусов, установлены металлоискатели и заграждения.

Напомним, накануне власти и прокуратура Москвы предупреждали горожан о незаконности проведения акции и об ответственности ее участников согласно законодательству РФ. Сторонникам Навального предложили другое место проведения митинга, однако ответ так и не получили.