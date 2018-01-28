Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве

Москва, 28 января. Автоэксперты составили топ-10 наиболее популярных внедорожников и кроссоверов среди москвичей. По данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в российской столице было продано 96,7 тысяч машин сегмента SUV (спортивно-утилитарный автомобиль), что на 10% больше, чем годом ранее.

Самым популярным на московском рынке стал внедорожник Hyundai Creta, проданный в количестве 7,6 тысяч машин, что в 2,6 раза выше показателя за 2016 год. На втором месте — Volkswagen Tiguan, владельцами которого в прошлом году стали 5,3 тысяч москвичей. Лидер 2016 года Nissan X-Trail опустился на третью строчку рейтинга. За прошлый год в Москве было продано 4,4 тысяч внедорожников данной модели.

На четвертой позиции обосновался Toyota RAV4, продажи которого достигли 4,3 тысяч автомобилей. В пятерку попал KIA Sportage (3,8 тысяч штук).

Также в топ-10 вошли Renault Kaptur и Nissan Qashqai (по 3,7 тыс. шт.), Renault Duster (3,6 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (2,9 тыс. шт.) и Mazda CX-5 (2,9 тыс. шт.).

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышать конкурентоспособность отечественного автопрома на мировом рынке. «Мы, конечно, должны конкурировать и на внутреннем рынке, и на международном с лучшими производителями. У ГАЗа это получается, и я уверен, что будет получаться и дальше», — заявил глава государства.