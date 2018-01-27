Прокуратура предостерегла москвичей от участия в незаконной акции на Тверской

Москва, 26 января. Столичная прокуратура предостерегла организаторов несанционированной акции на Тверской улице в Москве, напомнив об ответственности за нарушение закона.

В Интернете, в том числе соцсетях распространяются сообщения с призывами к участию в незаконной акции 28 января. Организаторам акции направили альтернативные предложения провести публичные мероприятия по другим маршрутам. Однако вариант со стороны властей были оставлены без ответа.

«В этой связи организатору мероприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Проведение и участие в несогласованной акции влечет ответственность согласно действующему российскому законодательству. Напомним, что ранее блогер Алексей Навальный призывал москвичей к незаконным акциям. Ранее Центризбирком отказал Навальному в регистрации для участия в выборах президента из-за непогашенной судимости.