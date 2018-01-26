Желтый уровень опасности объявлен в Москве на выходные из-за сильного ветра

Москва, 26 января. Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде пятничным вечером и в предстоящие выходные.

Как рассказали в Гидрометцентре, порывы ветра в столичном регионе в эти дни могут достигать 17 метров в секунду, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики уточнили, что в предстоящие дни жителям и гостям столицы не рекомендуется находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями, а также парковать машины под деревьями.

Температура воздуха в выходные в Москве днем будет в диапазоне 4-7 градусов ниже ноля, ночью — до 10-12 градусов мороза, отмечает «Комсомольская правда».

Ожидается, что морозная погода сохранится в столице до конца выходных, в начале следующей недели начнется потепление, которое может сопровождаться обильными снегопадами.