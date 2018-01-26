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Новый детский сад построят в Ленинском районе Подмосковья
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    Новый детский сад построят в Ленинском районе Подмосковья

    20:11  26 Января 2018  /обновлено: 20:12  26 Января 2018
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    Новый детский сад построят в Ленинском районе Подмосковья

    Москва, 26 января. Новый детский сад на 225 мест построят в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области. Как сообщили региональном управлении Главгосстройнадзора, объект уже вышел на проверку.

    Отметим, что речь идет о трехэтажном здании на 4,1 тыс. кв.м. Здесь планируется разместить помещения для детсадовских групп, актовый зал, спортивные залы, кабинеты для кружков и логопеда,  а также пищевой и медицинский блок. На прилегающей территории будет разбита зеленая зона, установлены навесы от солнца, игровые и спортивные площадки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы на уровне первого этажа, монтаж наружных инженерных сетей. Строительство в графике», — рассказал глава ведомства Главгосстройнадзора  Руслан Тагиев.

    Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал чиновников как можно быстрее решить проблему с очередями в детских садах. Он отметил, что на рассмотрении остаются заявления от родителей более 326 тысяч детей.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #подмосковье #строительство #детский сад
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