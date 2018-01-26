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Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы в феврале
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    Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы в феврале

    20:09  26 Января 2018  /обновлено: 20:09  26 Января 2018
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    Фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы в феврале

    Москва, 26 января. В феврале для жителей и гостей Москвы будут организованы бесплатные показы фильмов о войне и солдатском подвиге. Об этом в Twitter рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

    «Со 2 по 23 февраля #Москино бесплатно покажет фильмы о войне и солдатском подвиге. Программа приурочена к трем памятным датам: Сталинградской битве, выводу советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества»,  — сообщил Собянин.

    Как отмечает «Вечерняя Москва», столичные кинотеатры покажут классические военные фильмы, которые вышли на экраны во время или сразу после окончания Великой Отечественной войны.

    Такие картины, как «Великий перелом», «День и ночь», «Сын полка», «Возмездие», «Горячий снег» и другие киношедевры, посвященные Великой Отечественной войне, зрители смогут посмотреть со 2 по 8 февраля.

    Демонстрация фильмов «Жаркое лето в Кабуле», «Груз 300» и «Афганский излом» запланирована на 15 февраля.  

    В День защитника отечества, 23 февраля, «Москино» покажет такие ленты, как «На войне как на войне», «В зоне особого внимания», «Офицеры» и «Чистое небо». 

    Ознакомиться с полным расписанием сеансов можно, посетив официальный сайт «Москино». 

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    Автор: Федор Веснин
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    #москва #великая отечественная война #кино #собянин #фильмы #вов #показ
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