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Почти 500 специалистов получат жилье в Подмосковье по социальной ипотеке в 2018 году
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    Почти 500 специалистов получат жилье в Подмосковье по социальной ипотеке в 2018 году

    16:15  26 Января 2018  /обновлено: 16:17  26 Января 2018
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    Почти 500 специалистов получат жилье в Подмосковье по социальной ипотеке в 2018 году

    Москва, 26 января. Около 500 квалифицированных специалистов Подмосковья улучшат жилищные условия в рамках программы социальной ипотеки в Московской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

    «В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» 498 специалистов улучшат жилищные условия, в том числе 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов», — отметил глава ведомства Максим Фомин.

    Он также добавил, что правительство Московской области возмещает полную стоимость жилья, приобретаемого участником подпрограммы, после чего ему необходимо оплатить только начисленные проценты по кредиту. Фомин подчеркнул, что с 2016 по 2018 год 1 225 квалифицированных специалистов будут обеспечены жильем в рамках программы «Социальная ипотека», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипотечным кредитам. Глава государства также напомнил, что с 2018 года семьи, в которых появится второй или третий ребенок, могут рассчитывать на льготную ипотеку – всего под 6%.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #подмосковье #ипотека #жилье #московская область #молодые специалисты
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