В Госдуме рассказали о новом методе борьбы с домашними тиранами

Москва, 26 января. Депутат Госдумы Оксана Пушкина, ставшая одним из авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия, рассказала о новой мере по борьбе с домашними тиранами.

По ее словам, главным предложением в рамках новой законодательной инициативы является использование охранного ордера для защиты потерпевших, который запрещает агрессору приближаться к жертве.

Пушкина уточнила, что на сегодняшний день такой механизм действует уже в 127 странах мира.

«Например, в Казахстане несколько лет назад был принят соответствующий закон, и благодаря введению ордеров на 40% сократилось число жертв. В Белоруссии такие меры были приняты», — перечислила депутат.

При этом она подчеркнула, что такой ордер - не панацея.

«Суть закона – выстроить систему, разъяснить, как должны действовать полицейские, медики, соцработники, организовать просветительскую кампанию», — добавила она в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Напомним, в декабре минувшего года телеканал 360 сообщил о жуткой трагедии в городе Серпухове Московской области, где местный житель, заподозривший свою жену в измене, отрубил ей топором кисти рук. Девушка пережила сложную операцию, врачи смогли спасти только одну руку.