На улицах Москвы к весне появятся 588 новых автобусов
Москва, 26 января. На московских улицах в первом квартале 2018 года появятся 588 новых автобусов. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Как пишет «Вечерняя Москва», парк общественного транспорта в российской столице пополнят 50 автобусов средней вместимости, 313 — большой и 225 — особо большой. Также Москва получит восемь поездов «Москва» и 20 новых трамваев «Витязь-М».
Отмечается, что все они адаптированы для маломобильных пассажиров. Общественный транспорт оборудован двигателями «Евро–5», а также системами ГЛОНАСС и климат–контроля.
Ранее «Утро.ру» писало, что в Москве создадут ключевой транспортный узел.
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