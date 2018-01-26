На улицах Москвы к весне появятся 588 новых автобусов

Москва, 26 января. На московских улицах в первом квартале 2018 года появятся 588 новых автобусов. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Как пишет «Вечерняя Москва», парк общественного транспорта в российской столице пополнят 50 автобусов средней вместимости, 313 — большой и 225 — особо большой. Также Москва получит восемь поездов «Москва» и 20 новых трамваев «Витязь-М».

Отмечается, что все они адаптированы для маломобильных пассажиров. Общественный транспорт оборудован двигателями «Евро–5», а также системами ГЛОНАСС и климат–контроля.

Ранее «Утро.ру» писало, что в Москве создадут ключевой транспортный узел.