Новое оборудование для диагностики рака появилось в больнице Подмосковья

Москва, 25 января. В Луховицкой центральной больнице появилось новое цифровое оборудование, позволяющее выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Об этом сообщил глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков.

«В Луховицкой ЦРБ заработало новое оборудование, на его покупку выделено порядка 36 миллионов рублей. Например, с помощью нового цифрового маммографа можно выявлять онкозаболевания молочной железы на ранних стадиях. Снимки будут доступны для онлайн-консультаций», - сказал Марков в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он также добавил, что оборудование было приобретено в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», которая была принята властями Московской области в 2014 году с целью улучшения состояния здоровья населения.

В середине декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2018 году будет увеличено финансирование здравоохранения. Президент отметил, что в 2018 году совокупные расходы на здравоохранение составят 4,1% от ВВП России.