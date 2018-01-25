18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы
Общество
Новое оборудование для диагностики рака появилось в больнице Подмосковья
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новое оборудование для диагностики рака появилось в больнице Подмосковья

    20:04  25 Января 2018  /обновлено: 20:05  25 Января 2018
    108

    Новое оборудование для диагностики рака появилось в больнице Подмосковья

    Москва, 25 января. В Луховицкой центральной больнице появилось новое цифровое оборудование, позволяющее выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Об этом сообщил глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков.

    «В Луховицкой ЦРБ заработало новое оборудование, на его покупку выделено порядка 36 миллионов рублей. Например, с помощью нового цифрового маммографа можно выявлять онкозаболевания молочной железы на ранних стадиях. Снимки будут доступны для онлайн-консультаций», - сказал Марков в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

    Он также добавил, что оборудование было приобретено в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», которая была принята властями Московской области в 2014 году с целью улучшения состояния здоровья населения.

    В середине декабря президент России Владимир Путин заявил, что в 2018 году будет увеличено финансирование здравоохранения. Президент отметил, что в 2018 году совокупные расходы на здравоохранение составят 4,1% от ВВП России.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #подмосковье #минздрав #московская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018

      19:46 25 Января 2018 157
      Читать
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7168

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5416

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21209

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40011

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5076
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1064
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      770
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2655
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      533