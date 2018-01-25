Завод по производству кормов для животных построили в Подмосковье

Москва, 25 января. В деревне Шелепино Дмитровского района Московской области завершилось строительство нового завода по производству кормов для животных.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора, возведен цех по производству консервированных кормов, склады и административный корпус общей площадью 10,4 тысячи квадратов.

В настоящее время на объекте проходит итоговая проверка. Предполагается, что уже в марте текущего года объект будет введен в эксплуатацию. В четвертом квартале 2019 года планируется завершить работы второго этапа, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках приоритетного проекта президента РФ Владимира Путина в Подмосковье в 2018 году проведут масштабное благоустройство Звездного городка.