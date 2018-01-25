Подтопивший Париж циклон идет в сторону Москвы и Петербурга

Москва, 25 января. Сильный циклон, ставший причиной подтопления Парижа, теперь направляется в сторону Москвы и Петербурга. Об этом в четверг заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К европейской территории России приближается мощный циклон; на южной периферии этого циклона дожди, подтопившие Париж», — рассказал он «Интерфаксу».

По словам синоптиков, приход циклона в Москву ознаменует облачность, сильный ветер, и не слишком обильный снегопад. При этом температура в российской столице понизится до минус шести градусов по Цельсию. В выходные воздух прогреется до минус четырех градусов, а скорость ветра составит до 15 метров в секунду, а вот в понедельник столбик термометра поднимется до нуля градусов.

Что касается Петербурга, то он попадет под влияние циклона раньше Москвы. В субботу и воскресенье температура в городе поднимется до плюс четырех градусов, ожидаются осадкив виде мокрого снега и дождя, передает «Ридус».