Московский кинотеатр «Пионер» устроил показ «Смерти Сталина», несмотря на запрет Минкультуры

Москва, 25 января. Московский кинотеатр «Пионер» начал показ черной комедии «Смерть Сталина», несмотря на запрет Минкультуры РФ, сообщают «Ведомости».

В данный момент в он-лайн расписании кинотеатра значатся два сеанса картины в четверг и пятницу. Все билеты на показы уже раскуплены. Отметим, что один зал «Пионера» вмещает до 100 человек.

В начале недели Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина», обнаружив в нем «элементы идеологической борьбы». Изначально картина должна была выйти в прокат 25 января.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Иануччи о борьбе за власть в Советском Союзе после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Главные роли в картине исполнили Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Андреа Райсборо, Джейсон Айзекс, Джонатан Арис.

Отметим, что Иануччи также является автором сатирического сериала «Вице-президент», в котором высмеиваются актуальные политические события, происходящие в США.