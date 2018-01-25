18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Свердловской области встретился с дочерью первого президента России
Общество
Московский кинотеатр «Пионер» устроил показ «Смерти Сталина», несмотря на запрет Минкультуры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московский кинотеатр «Пионер» устроил показ «Смерти Сталина», несмотря на запрет Минкультуры

    17:55  25 Января 2018  /обновлено: 17:56  25 Января 2018
    157

    Московский кинотеатр «Пионер» устроил показ «Смерти Сталина», несмотря на запрет Минкультуры

    Москва, 25 января. Московский кинотеатр «Пионер» начал показ черной комедии «Смерть Сталина», несмотря на запрет Минкультуры РФ, сообщают «Ведомости».

    В данный момент в он-лайн расписании кинотеатра значатся два сеанса картины в четверг и пятницу. Все билеты на показы уже раскуплены. Отметим, что один зал «Пионера» вмещает до 100 человек.

    В начале недели Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина», обнаружив в нем «элементы идеологической борьбы». Изначально картина должна была выйти в прокат 25 января.  

    «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Иануччи о борьбе за власть в Советском Союзе после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Главные роли в картине исполнили Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Андреа Райсборо, Джейсон Айзекс, Джонатан Арис.

    Отметим, что Иануччи также является автором сатирического сериала «Вице-президент», в котором высмеиваются актуальные политические события, происходящие в США.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #кино #пионер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

      18:02 25 Января 2018 183
      Читать
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7078

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5375

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21170

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39964

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5043
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      858
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      671
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2439
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      501