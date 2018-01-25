МВД пообещало жесткую реакцию на попытки раскачать ситуацию в Москве

Москва, 25 января. Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ намерено жестко пресекать действия нарушителей на несанкционированных акциях протеста в Москве в преддверии президентских выборов.

«Москва всегда являлась и остается центром притяжения и внимания, — сказал он на заседании коллегии столичной полиции. — На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание».

Горовой указал на то, в МВД РФ абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения федеральных законов при проведении шествий, митингов и демонстраций.

Ранее в Росгвардии пообещали, что в случае провокаций правоохранители будут действовать «жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В качестве самовыдвиженца в них участвует действующий глава государства Владимир Путин. По последним данным, штаб кандидата собрал уже более 1,6 миллиона подписей в его поддержку