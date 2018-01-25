Звездный городок в Подмосковье благоустроят в рамках проекта Путина

Москва, 25 января. В рамках приоритетного проекта президента РФ Владимира Путина в Подмосковье в 2018 году проведут масштабное благоустройство Звездного городка.

В частности, более современной сделают стелу на въезде и приведут в порядок прилегающую к ней территорию. Кроме того, продолжатся работы по благоустройству, начатые еще в 2017 году: у Дома Космонавтов появится парковка, на территории всего городка появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки, также продолжится работа на Аллее Героев.

Как уточняет пресс-служба заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова, данные решения по благоустройству Звездного городка были приняты после визита в округ рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Пестова. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ходе поездки были определены мероприятия по масштабному благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, которые должны быть проведены в 2018 году.

Во время визита в Звездный городок Пестов отметил, что ход работ по благоустройству необходимо на всех этапах согласовывать с местными жителями, только так можно выполнить поставленную губернатором региона задачу — за короткие сроки значительно повысить уровень комфорта проживания.

По итогам объезда состоялось совещание, на котором органам местного самоуправления, совместно с областным Министерством ЖКХ и Главным управлением архитектуры и градостроительства региона было поручено оперативно разработать концепцию благоустройства общественных территорий, подчеркивающую индивидуальные особенности Звездного городка, согласовать ее с жителями и приступить к реализации.

Напомним, ранее на Форуме малых городов и исторических поселений Владимир Путин поручил выделить дополнительные 5 миллиардов на благоустройство малых городов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».