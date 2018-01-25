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Мужской конкурс красоты пройдет в подмосковных Озерах
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    Мужской конкурс красоты пройдет в подмосковных Озерах

    13:39  25 Января 2018
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    Мужской конкурс красоты пройдет в подмосковных Озерах

    Москва, 25 января. В подмосковных Озерах 8 марта пройдет мужской конкурс красоты, сообщила руководитель городского дворца культуры Евгения Широкова.

    В Международный женский день, 8 марта, в подмосковных Озерах состоится конкурс мужества и красоты «Мужской сезон». В настоящее время уже стартовал отбор финалистов состязания.

    Первый кастинг уже прошел. Желающие попытать удачу могут принять участие во втором отборе, который запланирован на 28 января.

    «Непосредственно во время конкурса участников ждут спортивные состязания, творческое задание, танец, дефиле и «визитка», то есть видеоролик о себе»,  — приводит слова Широковой интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Она добавила, что участникам конкурса красоты будут помогать хореографы. А оценивать результат участников «Мужского сезона» будет жюри, в состав которого войдут журналисты, режиссеры и продюсеры.

    Мужской конкурс красоты пройдет в подмосковных Озерах

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мужчины ищут и всегда находят в женщине все — «и вдохновение, и утешение». Он добавил, что мужчины любят и ценят своих дам. С такими теплыми словами глава России обратился к прекрасной половине человечества 8 марта прошлого года.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #подмосковье #8 марта #мужчины #конкурс красоты #озера
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