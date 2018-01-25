До конца января в Подмосковье пройдет 90 ярмарок

Москва, 25 января. До конца января в Московской области пройдет порядка 90 ярмарок, в которых примут участие почти 1500 производителей из России и ближнего зарубежья.

Самые крупные ярмарки ждут жителей Егорьевска, Истры, Красногорска, Подольска, Раменского, Сергиево-Посадского и Ступинского районов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Минпотребрынка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, на ярмарках будет представлен широкий ассортимент фермерской и сувенирной продукции, текстиля и товаров ручной работы.

Гости ярмарок смогут не только приобрести товары, но и принять участие в разнообразных мастер-классах, конкурсах и дегустациях. Также с концертами выступят творческие коллективы, уточняет РИАМО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность государственной поддержки российским фермерам. По словам главы государства, фермерство является тем же малым и средним бизнесом, но в сельской местности.