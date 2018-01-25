«Что? Где? Когда?» на тему выборов президента России пройдет в подмосковной школе

Москва, 25 января. Интеллектуальная игра для школьников «Что? Где? Когда?» пройдет 25 января в деревне Горки Можайского района Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

«Вопросы будут посвящены избирательному праву, реализации избирательных прав в России. Школьники смогут озвучить свою позицию по отношению к выборам Президента РФ 2018 года, а также применить свои знания в области истории страны», — отмечается в релизе.

Экспертами на соревновании будут главы органов местного самоуправления, члены областной думы, члены избирательных комиссий, а также главы местных органов самоуправления.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец.