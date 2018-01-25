Синоптики прогнозируют оттепель в Москве на следующей неделе

Москва, 25 января. Синоптики обещают существенное потепление температуры воздуха в центральном регионе России. В Москве столбик термометра поднимется до четырех градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В понедельник, 29 января, в российской столице ожидается облачная погода, возможен снегопад. Во вторник, 30 января, температура поднимется до плюсовых значений, однако могут пройти небольшие осадки, отмечает РИАМО.