Три студенческих маршрута по музеям разработали в Москве

Москва, 25 января. Столичный департамент культуры совместно с Мосгортуром разработали для студентов три маршрута по выставкам в музеях и галереях Москвы.

Маршруты были разработаны в соответствии со специальностями студентов и должны помочь учащимся вузов и колледжей не только отдохнуть, но и провести время с пользой и обрести нужные для будущей профессии знания.

По словам генерального директора Государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Мосгортур» Василия Овчинникова, для студентов были подготовлены естественно-научный, литературно-исторический и художественный маршруты, пишет «Вечерняя Москва».

Естественно-научный маршрут ориентирован на будущих медиков, биологов и физиков. Он начинается на улице Вавилова и заканчивается на проспекте Мира, включая в себя Дарвиновский музей, Биологический музей имени К. А. Тимирязева и Мемориальный музей космонавтики.

Литературно-исторический – для филологов и историков. Он проложен от Манежной площади до Борисоглебского переулка. В рамках маршрута студенты смогут посетить Музей археологии Москвы, Старый Английский двор на улице Варварке, Дом Гоголя на Никитском бульваре и Дом-музей Марины Цветаевой.

Художественный маршрут начинается в Музее Москвы на Зубовском бульваре, включает в себя посещение «Мультимедиа-арт-музея» на Остоженке и завершается на выставке русско-американского художника, пионера соц-арта Александра Косолапова в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 2005 года, День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В прошлом году глава государства в этот день посетил Московский государственный университет, где лично поздравил студентов с праздником и спел с ними.