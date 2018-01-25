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Спорт
«Локомотив» придумал, как заработать на болельщиках
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    «Локомотив» придумал, как заработать на болельщиках

    7:53  25 Января 2018
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    «Локомотив» придумал, как заработать на болельщиках

    Москва, 25 января. В течение последних лет большинство российских клубов активным образом работают над привлечением новых болельщиков, заполнением трибун и, конечно, пополнением своих доходов. Одним из методов достижения последнего является продажа фирменных товаров.

    Лидер текущего сезона Российской футбольной премьер-лиги — столичный «Локомотив» серьезно продвинулся в данном направлении.

    По информации «Известий», в ближайшем будущем железнодорожники собираются открыть один из самых крупных фан-магазинов в России общей площадью 400 квадратных метров.

    «Локомотив» придумал, как заработать на болельщиках

    Как рассказал коммерческий директор красно-зеленых Игорь Смирнов, на сегодняшний день у «Локомотива» очень маленький магазин, а это не соответствует статусу и амбициям клуба.

    «Руководством было принято решение открыть на территории стадиона «РЖД Арена» новый магазин. Было выбрано другое помещение, где сейчас уже заканчивается ремонт. Планируется, что он откроет свои двери уже к возобновлению домашних матчей «Локо» в феврале», — добавил он.

    Отмечается, что в новом магазине «Локо» будет огромный выбор повседневной одежды.

    Напомним, в октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что профессиональные спортсмены и клубы должны зарабатывать сами без помощи государства.

    Российский лидер подчеркнул необходимость уменьшения бюджетного финансирования профессионального футбола и хоккея, потому что эти виды спорта должны уметь зарабатывать самостоятельно.

    Владимир Путин. Биография

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #москва #локомотив #болельщики #магазин #товары
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