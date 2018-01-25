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Россия
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Выборы-2018: члены УИК дойдут до каждой квартиры в Москве и расскажут о голосовании
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    Выборы-2018: члены УИК дойдут до каждой квартиры в Москве и расскажут о голосовании

    5:31  25 Января 2018
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    Выборы-2018: члены УИК дойдут до каждой квартиры в Москве и расскажут о голосовании

    Москва, 25 января. Члены участковых избирательных комиссий постараются дойти до каждой квартиры в Москве и рассказать о предстоящих 18 марта выборах президента России.

    Как передает телеканал «360», накануне о нововведениях  в работе УИК рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, подчеркнув, что задача – максимально проинформировать жителей столицы о предстоящем голосовании.

    «Проект предусматривает постараться дойти до каждой квартиры, каждому избирателю рассказать о предстоящих выборах, проинформировать о новых порядках, о новшествах», — подчеркнул Горбунов.

    Кроме того, по словам главы Мосгоризбиркома, члены УИК, а также сотрудники МФЦ, которые будут задействованы в проекте, подробно расскажут москвичам, как можно проголосовать по месту пребывания в день выборов президента РФ.

    Выборы-2018: члены УИК дойдут до каждой квартиры в Москве и расскажут о голосовании

    Как напоминает «Газета.ru», на прошлых президентских выборах в 2012 году максимальная явка избирателей была зафиксирована в Чечне – 99,61%. Там же действующий глава государства Владимир Путин в процентном соотношении набрал больше всего голосов – 99,76%.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #путин #москва #выборы-2018 #владимир путин
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