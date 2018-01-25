Новые поезда «Москва» появятся на линиях столичного метро в 2019 году – Собянин

Москва, 25 января. В 2018 году московский метрополитен намерен запустить 26 новых поездов на Калужско-Рижской линии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также добавил, что с 2019 года в парке поездов появятся инновационные составы «Москва».

«На этой ветке уже в 2018 году будет введено 26 новых составов - это поезда «ОКА», вполне приличные, с кондиционированием. С 2019 года туда же будут поступать уже самые современные, последней модификации поезда под названием «Москва», – приводит его слова газета «Вечерняя Москва».

Напомним, что поезд российского производства «Москва» вышел в первый рейс 14 апреля 2017 года. От предыдущих моделей он отличается широким дверным проемом, улучшенным салоном, а также сквозным проходом сквозь все вагоны. В салонах будут установлены два монитора с возможностью интерактивного поиска станций, а также USB-розетки для подзарядки гаджетов.