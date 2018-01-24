Свыше 50 км дорог отремонтируют в Одинцовском районе Подмосковья в 2018 году

Одинцово, 24 января. Порядка 54 км дорог планируется отремонтировать в Одинцовском районе в 2018 году. Об этом в среду заявил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Общий объем дорог, которые мы приведем в порядок в этом году, предварительно составляет около 54 километров», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

По его словам, 95% финансирования на дорожные работы идет от Московской области, 5% — от района. При этом ранее соотношение было 40% к 60%.

Иванов также напомнил, что в 2016 году в Одинцовском районе отремонтировали 21 км дорог, а в 2017 году — всего 8 км, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что российские власти в последние годы пристальное внимание уделяют развитию дорожного строительства. Так, например, в конце прошлого года президент России Владимир Путин распорядился выделить 800 млн рублей на строительство дорог в Севастополе.

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