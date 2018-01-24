Две мумии пролежали девять лет в квартире не имеющей денег на похороны пенсионерки

Москва, 24 января. Правоохранительные органы проводят проверку в Подмосковье после обнаружения в одной из квартир города Подольска мумифицированных тел мужчины и женщины, сообщили в региональном управлении СКР.

Пенсионерка госпитализирована в психиатрическую больницу, правоохранительные органы назначили провести судебно-медицинскую экспертизу найденных мумий. По словам 77-летней жительницы Подольска, тела принадлежат ее брату и сестре, которые скончались около 9 лет назад.

Пенсионерка добавила, что у нее не было денег на похороны родственников. Именно поэтому она оставила тела в своей квартире и накрыла их одеялами. Согласно предварительным данным, в 80-х годах в ее квартире действительно проживали две сестры и брат. Следственные мероприятия продолжаются, пишет «Свободная пресса».