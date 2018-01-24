Выборы-2018: около пяти тысяч наблюдателей потребуется Подмосковью

Москва, 24 января. Около пяти тысяч общественных наблюдателей потребуется для проведения президентских выборов-2018 на территории Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

По словам Дмитриевой, до 1 февраля 2018 года должны быть заключены соглашения с общественными объединениями и некоммерческими организациями, которые согласятся предоставить людей.

«Дальше Общественная палата Московской области оставляет за собой возможность отбора… Нам понадобится порядка четырех-пяти тысяч общественных наблюдателей», — цитирует ее слова РИА Новости.

Окончательный список наблюдателей должен быть предоставлен за три дня до самих выборов.

Ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов намерены проверить избирательные участки Подмосковья накануне президентских выборов-2018.

Напомним, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о том, что почти три четверти россиян готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина.