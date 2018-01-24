Депутатам Мосгордумы сократят зарплаты на 10%

Москва, 24 января. В течение 2018 года заработная плата, которую получают депутаты Московской городской думы, будет сокращена на 10%. Об этом рассказал ее спикер Алексей Шапошников.

О сокращении зарплат в Мосгордуме Шапошников заявил в ходе заседания Мосгордумы.

«Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%», — сообщил депутат.

Он подчеркнул, что аналогичное решение принималось и в прошлом году, сообщает «ФедералПресс». В общей сложности в Мосгордуме зарплату получают 18 человек.

Напомним, в ходе обсуждения в Госдуме все фракции согласились с предложением о сокращении зарплат парламентариям — однако для того, чтобы это сделать, им пришлось обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, указом которого устанавливается зарплата депутатов с привязкой к зарплате членов правительства.