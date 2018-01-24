Президентские выборы 2018: в Мособлизбиркоме заявили об отсутствии жалоб на нарушения

Москва, 24 января. В Московской области в настоящее время не поступали жалобы, связанные с подготовкой к президентским выборам-2018, люди обращаются за уточнениями и разъяснениями. Об этом в среду сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

По ее словам, жалобы не поступали.

«Есть обращения информационного характера, то есть спрашивают, как проголосовать, если я не житель Подмосковья, но буду находиться в Подмосковье», — передает РИА Новости слова Коноваловой.

Она также уточнила, что некоторые обращения необычный характер, например, об отсутствии гражданства РФ и желании проголосовать.

К примеру, нет гражданства России, но человек давно живет на территории Подмосковья и хочет проголосовать за президента России, отметила она.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила уверенность в том, что победу на выборах-2018 одержит Владимир Путин.

Напомним, в декабре минувшего года действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах-2018. Лидер РФ идет на мартовские выборы в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография