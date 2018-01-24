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Поезд Победы запустили на «серой» ветке метро в Москве
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    Поезд Победы запустили на «серой» ветке метро в Москве

    10:08  24 Января 2018
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    Поезд Победы запустили на «серой» ветке метро в Москве

    Москва, 24 января. Обновленный тематический поезд Победы начал курсировать по «серой» ветке московского метро накануне.

    На Серпуховско-Тимирязевской линии пассажиры подземки смогут познакомиться с историей Москвы и других городов-героев во время Великой Отечественной войны: в интерьере восьми вагонов состава представлены фронтовые письма, исторические справки и фотографии тех, кто бился за победу, сообщает канал «Подмосковье 360».

    Торжественный запуск тематического поезда состоялся накануне. По словам директора Центрального музея ВОВ Александра Школьника, состав под патронажем Музея «позволит привнести память о важных страницах истории в повседневную жизнь москвичей и гостей столицы».

    «Пассажиры смогут ощутить атмосферу военных лет, больше узнать о славной военной летописи городов-героев, почувствовать гордость за их великий подвиг», — сообщил он изданию «Вечерняя Москва».

    Поезд был запущен в рамках проекта «Территория победы», который должен помочь российским музеям рассказать гражданам об истории Великой Отечественной войны. В скором времени также планируется выпуск ограниченного тиража проездных карт «Тройка», посвященных городам-героям.

    Напомним, в этом году исполняется 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В день прорыва кольца, 18 января, президент РФ Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище, принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине, а также призвал при каждой возможности напоминать о подвиге героев Ленинграда.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #великая отечественная война #метро #поезд победы
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