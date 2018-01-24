Выставка портретов кисти Брюллова откроется в Третьяковской галерее

Москва, 24 января. Выставка работ Карла Брюллова откроется в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в среду, 24 января.

Как уточняет «Вечерняя Москва», посетить выставку можно будет с 24 января по 24 июня 2018 года.

Основой выставки, которая носит название «Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга», станут работы, которые практически не известны массовому зрителю. Всего будет представлено восемь картин, которые на протяжении долгих лет собирал праправнук старшего брата живописца — Александр Брюллов, сообщает РИАМО.

Среди представленных работ — «Дама у фортепьяно», «Портрет Е. П. Гагариной с сыновьями Евгением, Львом и Феофилом», множество автопортретов, передает «НьюИнформ».

Художественные, театральные, балетные и музыкальные школы — это национальное достояние России, подчеркивал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, которое состоялось в ноябре прошлого года. Задача общества и государства — сохранить и преумножить эти традиции. Президент отметил, что в стране формируется целая система по поиску и раскрытию талантливой молодежи, а также призвал реализовать эффективные подходы по поддержке юных дарований, особенно на первых этапах карьеры.