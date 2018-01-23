Строительство транспортной развязки началось в Балашихе

Балашиха, 23 января. Рабочие приступили к строительству новой транспортной развязки на 27-м км Горьковского шоссе в подмосковной Балашихе, сообщили в мэрии города. Работы проводятся в рамках реконструкции Горьковского шоссе.

«Этот участок федеральной трассы находится в районе квартала Новский, деревни Безменково и микрорайона Сакраменто», — пояснил глава управления транспорта Балашихи Андрей Платонов.

По его словам, на сегодняшний момент людям, которые направляются из Москвы в микрорайон Сакраменто, приходится проезжать лишние 1,5 км, чтобы развернуться.

Реконструкция Горьковского шоссе также предполагает расширение дороги до шести полос и строительство трех разворотных петель. Кроме того, на участке с 26 по 30 км планируется убрать три светофора и построить четыре надземных перехода, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин отметил некоторое ухудшение ситуации с дорожным строительством, в связи с чем распорядился увеличить финансирование в этой отрасли.

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