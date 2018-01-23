Выборы 2018 года в России: московских бизнесменов призвали активно голосовать

Москва, 21 января. Глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов призвал предпринимателей города активно голосовать на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года.

«Мы призываем всех предпринимателей принять участие в голосовании 18 марта и обеспечить эту возможность всем работникам, используя при этом конституционное право агитировать сограждан за участие в выборах», — подчеркнул он.

Представители МТПП также попросили бизнесменов разъяснить своим подчиненным важность участия в выборах-2018.

«Запрещено заставлять работников и потребителей участвовать в выборах президента против их воли», — добавил Платонов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Амурской области и Коми открылись региональные избирательные штабы действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах.