Выборы 2018 года в России: глава Мосгоризбиркома прогнозирует высокую явку
Москва, 23 января. Москвичи будут активно участвовать в выборах президента России, убежден глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
«Я думаю, что москвичи активно придут 18 марта и выполнят свой гражданский долг, потому что мы голосуем за будущее, и чем больше москвичей приедет, тем меньше будет разговоров, что кто-то за кого-то чем-то воспользовался», — заявил журналистам Горбунов.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта. Действующий лидер страны Владимир Путин намерен баллотироваться на них в качестве самовыдвиженца. В поддержку кандидата россияне собрали уже более 1,6 млн подписей.
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