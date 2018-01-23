Выборы 2018 года в России: глава Мосгоризбиркома прогнозирует высокую явку

Москва, 23 января. Москвичи будут активно участвовать в выборах президента России, убежден глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Я думаю, что москвичи активно придут 18 марта и выполнят свой гражданский долг, потому что мы голосуем за будущее, и чем больше москвичей приедет, тем меньше будет разговоров, что кто-то за кого-то чем-то воспользовался», — заявил журналистам Горбунов.