Почти 400 детей смогут стать воспитанниками новой хореографической школы в Подмосковье

Москва, 23 января. В Наро-Фоминске завершили строительство новой хореографической школы. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

Площадь школы составила свыше 7,6 тысячи квадратных метров. Ее воспитанниками смогут стать более 380 детей от 4 до 15 лет. Кроме того, новое заведение создаст около 60 новых рабочих мест - такова численность штата нового учебного заведения.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», под занятия танцами отведен полностью второй этаж здания.

На третьем этаже есть зимний сад, там же расположили учебные классы, кабинеты руководства и звукозаписи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в июле минувшего года встретился с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус» в Сочи, где согласился «осуществить мечту» детской команды по синхронному фигурному катанию и сфотографироваться с ребятами на льду.