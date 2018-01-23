Совет по правам человека Подмосковья проверит Грудинина по фактам обмана пайщиков

Москва, 23 января. Совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрит обращение обманутых пайщиков, которые просят проверить факты незаконного присвоения частной собственности кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Об этом сообщила председатель совета Марина Юденич.

По ее словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании вместе с другими обращениями. Она также объяснила, почему эту проблему люди вновь подняли именно сейчас.

«Как я понимаю, не молчали, боролись на своем уровне как могли (петиция на Change лежит уже несколько лет, ну к примеру), руки не опускали, хотя надо понимать, что люди там по большей части не очень молодые, потому ресурсы и возможности невелики. И тут — кампания и выдвижение Грудинина в кандидаты», — пояснила Юденич.

Пайщики хотят добиться правды и не хотят видеть Грудинина во власти, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что активист Дарья Митина обратилась в Совет по правам человека Московской области с просьбой проверить факты присвоения Грудининым земельных паев бывших работников «Совхоза имени Ленина», который он возглавляет.