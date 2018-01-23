Два многоэтажных дома на 300 квартир построят в подмосковном Домодедово

Москва, 23 января. Строительство двух новых жилых домов более чем на 330 квартир началось в подмосковном Домодедово. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного Главгосстройнадзора.

По информации пресс-службы, девятиэтажный жилой дом рассчитан на 280 квартир, 12-этажный дом — на 55 квартир.

Всего же площадь новостроек составит практически 33 тысячи квадратных метров, а площадь квартир составит порядка 18 тысяч квадратных метров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в рамках проекта предусмотрено строительство подземной парковки на сто мест, на крыше которой создадут спортивные и детские площадки.

Придомовая территория также будет благоустроена, там же построят площадки для детей и для отдыха.

Напомним, в декабре минувшего года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал значительно повысить доступность жилья для россиян. Глава российского государства подчеркнул, что денежные ресурсы для этого есть.

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