Новая школа в подмосковном Климовске избавит учеников от второй смены

Москва, 23 января. Строительство новой школы в подмосковном Климовске позволит местным школьникам избавиться от учебы во вторую смену, сообщили представители территориального управления «Климовск» администрации Подольска.

На улице Революции в Климовске будет снесено заброшенное здание. На его месте начнется строительство новой школы.

«Уже получено положительное заключение от «Мособлгосэкспертизы» и начата подготовка к конкурентным процедурам по определению подрядчика», — приводит слова представителей местной администрации интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что строительство новой школы может начаться уже этой весной. Предполагается, что здание будет построено через год-полтора, как это поручил президент России Владимир Путин.

Кроме того, местные власти на данный момент исследуют территорию западной части города, чтобы запустить там строительство еще одной школы.