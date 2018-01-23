Семь управленцев Подмосковья вышли в финал учрежденного Путиным конкурса «Лидеры России»

Москва, 23 января. Семь представителей Московской области вышли в финал учрежденного президентом России Владимиром Путиным конкурса управленцев «Лидеры России», заявили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы, в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» вышли семь представителей Подмосковья. Решающий этап состязаний состоится в Сочи в феврале этого года.

«Сергей Адаев (Мытищи), Татьяна Дьяконова (Нахабино), Денис Иринич (Балашиха), Виталий Мильке (Дзержинский), Олег Нестеров (Горки Ленинские), — перечислили представители пресс-службы победителей регионального этапа, — Вероника Прищепа (Нерастанное) и Сергей Тугушев (Королев) теперь отправятся в Сочи, где 6–11 февраля пройдет решающий этап состязания».

В финале за победу сразятся 300 лучших менеджеров страны. Финалистам достанутся гранты в размере одного миллиона рублей, а 100 победителей конкурса получат уникальную возможность в течение года консультироваться с крупнейшими государственными деятелями и топ-менеджерами компаний.

Конкурс «Лидеры России» проводятся в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. Участником может стать любой гражданин России не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. На конкурс было подано 199 тысяч заявок.