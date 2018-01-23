Ленинский проспект и парк Горького объединят бульваром с галереей и смотровой площадкой



Москва, 23 января. Ленинский проспект и парк Горького в Москве объединят новой пешеходной зоной. Впервые идея создания такой зоны была озвучена еще в начале 30-х годов XX века. Она даже появилась в проектах планировки парка Горького, но воплощения в жизнь так и не нашла.

Благоустраивать новую зону начнут уже в этом году, после чего в один из самых популярных столичных парков можно будет попадать через сквозной проход между зданиями университета МИСиС и городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

«Сейчас между корпусами больницы и института — технический проезд, со стороны Ленинского проспекта входа в Парк Горького нет. Чтобы попасть в музей «Гараж», людям приходится идти в обход до центрального входа. Новая благоустроенная территория привлечет больше посетителей в эту зону парка, – пояснили газете «Вечерняя Москва» в пресс-службе Департамента капитального ремонта столицы.

По данным телеканала 360, новую пешеходную зону оборудуют смотровой площадкой с видом на парк Горького. Появится на ней и площадка для временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж».

Ранее президент России Владимир Путин призвал делать все возможное, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал ожиданиям граждан.