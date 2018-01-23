Реставрация фасадов Дома с писателями началась в Москве

Москва, 23 января. Фасады доходного дома Германа Бройдо, известного также, как Дом с писателями, будут отреставрированы в 2018 году.

Как сообщает «Вечерняя Москва», реставрация фасадов проводится впервые с момента постройки дома, за это время штукатурный слой, которому более ста лет, отслоился или утрачен.

Дом с писателями находится в списке объектов культурного наследия регионального значения с 2009 года. Реставрация здания проводится по согласованию с Департаментом культурного наследия российской столицы.

Добавим, что четырехэтажный дом, который украшают барельефы с изображениями Николая Гоголя, Александра Пушкина и Льва Толстого, был построен в Москве в Плотниковом переулке в 1907 году.

Напомним, что президент Владимир Путин по итогам состоявшегося в 2016 году заседания Совета по культуре и искусству дал ряд поручений, касающихся сохранения в России объектов культурного наследия.

