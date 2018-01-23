В Балашихе весной завершат строительство двух детских садов

Балашиха, 23 января. Глава Балашихи Сергей Юсупов проинспектировал строительство детских садов в микрорайонах Саввино и Новоград Павлино и назвал дату их сдачи. Об этом сообщает телеканал «360».

Вместе с Юсуповым на стройплощадки выехали представители компаний-застройщиков. Глава городского округа отметил высокую степень готовности объектов и сообщил об их скорой сдаче.

«Детские сады находятся в высокой степени готовности. Детский сад в Саввино мы сдадим в начале марта, детский сад в Павлино планируем к сдаче в мае», — заявил Юсупов.

По словам чиновника, оба объекта строятся на деньги инвесторов. По обоим детским садам уже назначены руководители, в настоящее время формируются их коллективы. В проверке объектов участвуют заведующие учреждений.

По данным издания, в детском саду в микрорайоне Саввино будет 220 мест. Детсад в микрорайоне Новоград Павлино сможет принять 151 ребенка, 26 мест предусмотрены в группе кратковременного пребывания детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне Кузнечики в подмосковном Подольске открыли общеобразовательную школу на 1,1 тыс. мест. Школа была построена в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина.