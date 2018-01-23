Три жилых дома на 750 квартир построят в 2019 году в Подмосковье

Москва, 23 января. В подмосковных Мытищах стартовало строительство трех жилых домов на 750 квартир, объекты намерены сдать уже в будущем году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

По словам руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, возведение домов выполняется за счет денежных средств инвестора.

Отмечается, что на прилегающей к домам территории будут детские игровые площадки, а также места для отдыха взрослых и спортивные стадионы.

На территории также разместятся малые архитектурные формы, будет обустроена автомобильная парковка, предусмотрены велосипедные дорожки, сообщает РИАМО.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал существенно повысить доступность жилья для россиян, прежде всего молодых семей. Лидер РФ подчеркнул, что денежные ресурсы для этих целей есть.

1 января 2018 года Путин подписал закон об отмене понятия «жилье экономического класса».

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